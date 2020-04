Messi reage a especulações no Instagram: "Fake news"

Martín Castilla, de 'TNT Sports' e da 'CNN Radio Argentina', publicou que Leo Messi seria contratado pela Inter de Milão e também indicou que o jogador do Barcelona teria pago a fiança de Ronaldinho, seu ex-companheiro de equipe, que deixou a penitenciária paraguaia para ficar em prisão domiciliar após pagar US$ 1,6 milhão.

Messi negou tudo em seu perfil do Instagram. Ele escreveu "mentira número 1" e "mentira número 2" para negar as afirmações do jornalista. Ele completou seu post com a hashtag "fake news" e a seguinte mensagem: "O que eles disseram neste mesmo jornal sobre o Newell's, algumas semanas atrás, também era falso. Graças a Deus ninguém acredita neles...", escreveu Leo.

Nos últimos dias, Massimo Moratti, ex-presidente da Inter, fantasiou sobre a idéia da assinatura do argentino; Também se soube que a fiança de Ronaldinho foi paga de uma conta na Europa. Messi se posicionou, distanciando-se de ambos os assuntos.

O craque do Barcelona já se acostumou a usar seu perfil do Instagram como modo de desmentir declarações quando se sente afetado.