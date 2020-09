Messi reapareceu nas redes sociais: foto da sua entrevista e dos filhos

Messi fica no Barcelona e resolveu comunicar essa decisão por meio de uma entrevista a 'Goal'. Muitos esperavam que o argentino utilizaria as redes sociais, mas o craque só reapareceu no dia seguinte.

O camisa '10' compartilhou um par de fotos nas suas redes sociais. Uma delas, um 'storie' que era uma captura da entrevista que concedeu aos jornalistas do diário mencionado anteriormente. Na outra, aparecem os seus filhos.

Os pequenos foram bastante afetados quando o pai informou que teriam que deixar Barcelona. O próprio Leo comentou que a família chorou e que Antonella, sua esposa, ficou muito triste.

A última vez que Messi se pronunciou de forma tão contundente nas redes sociais foi quando se desentendeu com Éric Abidal. O ex-diretor de futebol acusou os jogadores de falta de compromisso e o capitão reagiu.