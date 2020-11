"Messi reserva foi decisão de Koeman, mas somos melhores com ele"

O lateral-esquerdo do Barcelona, ​​Jordi Alba, ressaltou que toda a equipe prefere que Messi esteja em campo, depois de a equipe do Barça vencer o Betis por 5 a 2 com dois gols do argentino, que entrou em campo no início da segunda parte.

"A substituição foi uma decisão do treinador. Mas Messi é o melhor do mundo e na segunda parte nos ajudou muito a ganhar o jogo", acrescentou em declarações ao 'Movistar +'.

Com relação à primeira parte, que terminou com o resultado de 1 a 1 após um pênalti perdido por Antoine Griezmann, Alba considerou que o Barcelona poderia ir para o intervalo "com uma grande vantagem porque fomos muito superiores ao Betis".

Neste sentido, admitiu que “é revoltante que escapem tantas oportunidades de gol, mas é assim o futebol”, destacando que, apesar de não ter tido sucesso na primeira parte, “na segunda a equipe conseguiu se encontrar".