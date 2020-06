Messi revela o seu grande desejo

Leo Messi utilizou as redes sociais para deixar claro o seu desejo de voltar a entrar em campo com as cores da Seleção Argentina. O astro do Barcelona publicou um vídeo patrociado pela Adidas onde aparecem imagens suas com a camisa da 'Albiceleste'.

O capitão da Argentina começa o vídeo explicando a sensação de estar longe dos gramados, devido a pandemia do coronavírus: "Ficar longe dos gramados me fez pensar. Como qualquer outro jogador, só quero voltar a jogar. Porque jogar é um prêmio. E com a torcida, é ainda mais bonito".

E completa: "Inspirar a outros e que outros nos inspirem. Talvez a Copa mais importante de todas... é trazer felicidade a todos".

"Agora que o futebol está de volta, estou pronto para ir por essa Copa de novo", completa Leo, deixando claro que o seu objetivo no futebol é levar felicidade.