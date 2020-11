Messi sai do banco e garante uma goleada contra o Betis

Finalmente Leo Messi voltou a marcar um gol que não fosse de bola parada. E o argentino começou no banco, entrou no segundo tempo e mostrou que ainda tem muito futebol para mostrar.

No começo do jogo, a equipe andaluza começou tão perigosa quanta a da Catalunha. Já nos minutos iniciais, a bola tirou tinta da trave do Betis em duas jogadas consecutivas. Primeiro, Ansu Fati chegou na linha de fundo, tocou rasteiro atrás para Griezmann e ele chutou de primeiro em uma bola que quase entra. Logo em seguida, Ansu Fati chegou na entrada da área, bateu colocado e a bola tirou tinta da trave também.

A resposta saiu em alto e bom som com William. O português cabeceou uma bela bola no canto em escanteio e Ter Stegen fez um verdadeiro milagre para pegar essa bola.

E após Griezmann quase abrir o placar em jogada similar à anterior sua, Moreno desperdiçou a chance de abrir o placar ao ter recebido livre na intermediária, mas ele resolveu chutar no lugar de tocar do lado e acabou jogando para fora.

E depois de uma chuva de 'quases', o placar foi aberto pelo Barcelona. Dembélé chegou na área, limpou e chutou uma bomba no ângulo. Indefensável para o goleiro.

E não era a noite de Griezmann, pois o francês perdeu mais um gol que poderia afundar de vez o Betis. Ansu Fati tocou para Pedri, que ajeitou de calcanhar para Griezmann. Ele chutou de primeira... e foi pra fora raspando na trave.

Logo em seguida, chegou a hora do pênalti. Como já é quase certo em todo jogo da equipe catalã, um pênalti aconteceu. Mas dessa vez, Messi não estava em campo para cobrar. E isso custou caro. Quem foi para a bola foi justamente Griezmann, mas o goleiro acertou o lado e acabou pegando o pênalti do francês.

Com um Betis que não se rendia e tentava o gol de empate, Tello quase conseguiu empatar ao receber uma linda de bola de Alex Moreno na entrada da área, mas acabou chutando para fora.

E já nos acréscimos, após toda a pressão, o Betis finalmente chegou no empate. Sanabria recebeu de Tello em linha de fundo, a bola passou por Piqué e acabou sobrando para o jogador encher o pé para o fundo do gol.

Fim do primeiro tempo e um amargo empate para Koeman resolver para a segunda metade.

E o treinador não hesitou: colocou Messi para sair jogando no 2º tempo e o jogo mudou. Apenas três minutos depois do reinício, o Barcelona chegou a seu segundo gol graças ao argentino. Jordi Alba fez um cruzamento rasteiro para Messi, e o argentino fez um corta-luz que enganou o goleiro e o zagueiro. A bola sobrou para Griezmann empurrar para o gol livre. Essa não dava para errar.

A partir daí, o Betis começou a sentir o peso da vitória parcial azul-grana e levou o terceiro gol graças a uma mão de Mandi: Messi havia tirado do goleiro, mas ficou sem espaço para o chute e precisou tocar atrás para Dembélé. Ele chutou uma bomba e Mandi afastou em cima da linha, mas a bola pegou no braço do jogador.

E depois de o lance ser analisado pelo VAR, o pênalti foi marcado e o jogador foi expulso após ter recebido seu segundo cartão amarelo. Dessa vez, Messi foi para a cobrança do pênalti. Uma bomba atingiu o alto do gol após quase roçar o travessão. Gol do camisa 10.

E se essa substituição funcionou para Koeman, a substituição de Pellegrini também deu resultado. Ele havia acabado de colocar Loren Morón no lugar de Sanabria e saiu o segundo gol do Betis. Moreno fez uma bela jogada individual, chegou na entrada da pequena área e tocou atrás para Loren encher o pé para o fundo do gol.

O Betis foi ficando cada vez mais recuado, por conta de Messi e por conta do placar, e levar o próximo gol foi inevitável. E foi o primeiro gol de Messi com bola em movimento nessa temporada do campeonato espanhol. Sergi Roberto deixou de calcanhar na entrada da área para Messi, que carregou até a entrada da pequena área e soltou uma bomba. O argentino enfim marcou um gol que não foi de bola parada.

Logo em seguida ele quase fez seu hat-trick, mas o gol foi anulado. Messi recebeu na intermediária e tocou na frente para Sergi Roberto, que chegou na cara do gol e tocou de lado para o gol do argentino. Porém, o camisa 20 estava impedido na hora do toque de Messi.

E quase no fim do jogo, para fechar a goleada com chave de ouro, Barça fez seu quinto gol com Pedri, o jovem de 17 anos abriu sua conta goleadora pelo Barça. Sergi Roberto cruzou rasteiro, a bola passou por todos e encontrou Pedri, que empurrou de carrinho para o gol.

Com o resultado, Messi mostra que ainda tem muito futebol para mostrar e que não é só na Champions que os de Koeman estão encontrando grande entrosamento.