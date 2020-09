Messi se despede de Vidal: "O vestiário vai sentir sua falta"

A própria Inter confirmou neste domingo a chegada de Arturo Vidal a Mmilão, que foi o passo anterior ao anúncio oficial de sua contratação. O chileno deixa assim o Barça depois de duas temporadas onde cultivou uma amizade muito especial: a de Leo Messi.

Logo após o tweet do clube italiano, o próprio Messi reapareceu nas redes sociais para enviar uma mensagem de despedida e carinho a Vidal. Foi através do Instagram, onde lhe desejou o melhor e lhe fez ver a importância da sua companhia no Barça.

"Te conhecia apenas de nos enfrentarmos e você sempre me pareceu um fenômeno, mas depois tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente e você me surpreendeu ainda mais. Foram dois anos compartilhando muitas coisas e você brilhou muito, o vestiário vai sentir sua falta", disse o capitão do Barça.

"Desejo tudo de melhor nesta nova fase do seu novo clube. Vamos voltar a nos encontrar, com certeza", concluiu Leo Messi, a quem o próprio Vidal respondeu minutos depois.

"Obrigado, extraterrestre! Tenho orgulho de ter jogado com o maior da história e muito obrigado pela amizade. Já estou com saudades. Até breve", respondeu o meio-campista chileno, que terá de fazer o exame médico e assinar o contrato com a Inter.

Desta forma, Messi devolveu a Vidal o apoio que lhe deu quando o camisa 10 decidiu deixar o Barça. Em seguida, o meio-campista manifestou-se com uma mensagem enigmática de que concordava com a intenção de seu parceiro, embora finalmente tivesse que ficar no Camp Nou.