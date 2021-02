Messi se igualou a Xavi e está a uma partida de um novo recorde

Lionel Messi foi determinante para o Barcelona em mais uma vitória. Com dois gols e uma assistência, o camisa '10' ajudou o time azulgrana a bater o Alavés por 5 a 1, e de quebra ainda igualou o recorde de um ex-jogador 'culé': Xavi Hernández.

O astro argentino chegou aos 505 jogos com a camisa do Barça em LaLiga, mesmo número de partidas disputadas por Xavi, agora treinador do Al-Sadd, do Catar.

Contra o Cádiz, na próxima rodada, Messi irá superar o seu ex-companheiro e estabelecerá um novo recorde no conjunto azulgrana.

Essa disputa saúdavel entre o '10' e o eterno camisa '6' não para por ai, já que o argentino pretende superar outra marca do espanhol, a de número de jogos em todas as competições. Xavi disputou 767 partidas pelo Barça, enquanto Messi soma 759.. é uma questão de tempo.