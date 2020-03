"Messi sentado, deprimido": jogador do Liverpool relembra 4 a 0

Joël Matip falou sobre um encontro nada usual que teve com Leo Messi depois da épica vitória do Liverpool sobre o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões da última temporada. Após o 4 a 0 em Anfield, o camaronês e o argentino foram os escolhidos para fazer os testes de doping.

"Quando eu fui para a sala de testes, eu vi um cara sentado lá muito deprimido. Era Lionel Messi. Você conhce as pessoas dentro de campo, mas não há nada como sentar numa sala pequena todos os dias e tomar um café", conta Matip ao 11Freunde. "Todo mundo estava celebrando e eu estava num cubículo com Messi".

O zagueiro falou de momentos antes desse encontro, quando estava junto de seus companheiros em campo celebrando a vaga para a final da Liga dos Campeões.

"Depois do jogo, todos os jogadores se alinharam e se abraçaram na frente da torcida para cantar 'You'll Never Walk Alone' com eles. Foi um dos momentos mais bonitos da minha carreira. Talvez tanto quanto a minha estreia pelo Schalke 04 em Munique".

A vitória sobre o Barcelona e, posteriomente, o título da Liga dos Campeões ajudaram Jurgen Klopp a se estabelecer como um dos grande treinadores da história do Liverpool. No entanto, ele e os jogadores às vezes não se entendem.

"As vezes eu sou um dos únicos no vestiário que entende as piadas dele na hora", brincou o zagueiro. "Eu só fico de canto olhando os outros jogadores tentando entender".

Matip deu um exemplo de uma dessas piadas que o elenco não entende, mas ele sim: "Quando ele fala que 'isso não foi o amarelo do ovo', que signfica que 'isso não foi muito esperto', só eu e o assistente técnico caímos em gargalhada. Aí eu tenho que explicar o que a frase significa para os outros".

O zagueiro ainda cutucou seu companheiro de time, Roberto Firmino, brincando sobre as roupas que o brasileiro usa e admitindo que já não tem mais esperança que ele melhore.

"O cara se veste como se ele tivesse pego as roupas de um manequim", brincou Matip. "Mas ele pode se vestir assim. Eu ficaria parecido com um vilão do James Bond nessas roupas".