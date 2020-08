"Messi seria bem-vindo, mas terminará a carreira no Barça"

O futuro de Leo Messi vai deixando o barcelonismo preocupado. A possibilidade de uma saída do Camp Nou continua viva. Entre os vários interessados está o PSG e Thomas Tuchel falou a respeito.

O treinador do PSG, além de analisar a derrota para o Bayern na final da Champions, comentou sobre pouco provável chegada de Messi ao Parque dos Príncipes.

"Messi seria muito bem-vindo. Que treinador diria não a Messi? Acho que ele vai terminar a carreira no Barça. É o Barça...", assegurou de forma contundente.

Apesar do 1-0, a grande atuação na Champions League parece ter convencido os donos do PSG a investir em um grupo sólido. Com a temporada já encerrada, é o momento de planejar a próxima.

"Preferimos não falar sobre contratações nos últimos meses, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Temos que trabalhar para manter o nível do elenco", disse Tuchel.