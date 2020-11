Messi só fez gols de pênaltis na temporada, mas nunca acertou tanto

São cinco gols de Lionel Messi na temporada, e todos eles de pênalti. O argentino nunca dependeu tanto da bola parada para marcar, mas também nunca teve um aproveitamento tão bom no fundamento.

No terceiro jogo da Liga dos Campeões 2020/21, no jogo contra o Dínamo de Kiev, o camisa 10 do Barcelona marcou seu gol de pênalti mais rápido da carreira, com apenas 5 minutos de jogo mas, para além disso, marcou o terceiro gol em cobrança de penalidade máxima em três jogos da competição. A única vez que ele marcou mais vezes na Champions a partir da marca de onze metros foi em 2011/12, quando marcou quatro em toda o torneio,

Depois de toda a polêmica que envolvia seu futuro, muito se falou sobre o comprometimento de Messi dentro de campo, já que ele se mostrou claramente infeliz no início da temporada. Mas, se por um lado se pode reclamar que ele só faz gols a partir de pênaltis, não se pode falar nada sobre seu aproveitamento nas cobranças - são onze acertos nas últimas onze tentativas, o último perdido foi em fevereiro de 2019.

Chegando em sua 101ª cobrança de pênalti na carreira, tendo convertido 79 e perdido apenas 22, com um aproveitamento de 78,21%, desde sua primeira batida pelo Barça, em 2007, contra o Sevilla. Desde então, com raras exceções, o argentino e quem pega a bola na hora das penalidades.

Ao marcar o seu quinto gol de pênalti na temporada, Messi despertou uma história da antiga rivalidade que tem com Cristiano Ronaldo. O português, na comparação com o camisa 10, muitas vezes foi chamado de "Penaldo", como forma de desmerecimento quanto aos vários gols de pênalti que marcava. Mas agora, é a vez dos "team CR7" zoarem o argentino pelo mesmo motivo.

O povo que chama o Cristiano Ronaldo de Penaldo fique sabendo que o Messi só tem gol de pênalti nessa atual temporada.