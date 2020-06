Messi sobre o coronavírus: "me causa uma frustração enorme"

Nos últimos tempos, Leo Messi vem falando com bastante frequência na mídia.

Após suas palavras à marca que o patrocina esta semana, o argentino do Barça falou novamente sobre o coronavírus no 'El País Semanal'.

Ele reconheceu que a pandemia causa "enorme frustração" e confessou achar que o futebol não será mais como antes.

"Quase todos nós ficamos com a dúvida de como será o mundo depois de tudo o que aconteceu. Além do confinamento e da situação, que nos surpreendeu, muitas pessoas passaram por um momento muito difícil, porque essa situação afetou todos de alguma forma, como aconteceu com aqueles que perderam a família e os amigos e mal puderam se despedir", começou o atacante do Barça.

"Acho que houve muitas coisas negativas nessa crise, mas não pode haver nada pior do que perder as pessoas que você mais ama. Isso causa uma enorme frustração em mim e me parece a parte mais injusta de tudo isso", explicou.

Leo concluiu falando sobre o novo futebol: "O futebol, como a vida em geral, acho que nunca mais será o mesmo".