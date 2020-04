"Messi sofre na seleção, não entendo quem o critica"

'Kun' Agüero concedeu entrevista a 'TyC Sports', em que ele falou sobre a grande amizade que cultiva com Lionel Messi.

O jogador do Manchester City relembrou uma conversa com o capitão da Seleção Argentina: "Estou com Messi desde 2005. Ele me disse que eu voltei a ser o 'matador' que era no Sub-20 da Holanda".

Além disso, demonstrou descontentamento com as críticas ao atacante do Barcelona quando vestindo a camisa de seu país: "Eu não entendo aqueles que o criticam na seleção. Ele é o primeiro a sofrer e continua sendo. Messi é tão rápido que você não tem tempo para reagir. É impossível estudá-lo".

Por fim, Agüero deixou claro que seu desejo é continuar na equipe de Pep Guardiola por muitos anos: "Quero continuar fazendo história na Premier League. No ano passado fui o melhor do City. Só faltou vencer a Liga dos Campeões, que conta muito para ganhar a Bola de Ouro, e todos nós queremos ganhar".