Messi sofreu um duro golpe, mas estará contra o Bayern

O Barça chegou às quartas-de-final da Liga dos Campeões pela 13ª vez consecutiva depois de vencer o Napoli por 3 a 1 na partida de volta das oitavas-de-final, em Camp Nou.

A grande estrela da partida foi, mais uma vez, um Lionel Messi que fez um gol, provocou um pênalti e viu como o árbitro lhe anulava um gol por uma suposta mão. Uma exibição completa do camisa 10.

Embora a alegria pela vaga conquistada tenha dominado o time do Barça e sua torcida, a partida terminou com certo ar de preocupação, já que o jogador argentino acabou lesionado após o chute que Koulibaly lhe deu no final do primeiro tempo.

A dura entrada disparou o alarme, mas o argentino conseguiu continuar em campo. Apesar disso, após a partida, toda a equipe do Barça conseguiu respirar com tranquilidade, já que as últimas informações afastaram totalmente qualquer problema grave.

Segundo o portal 'Marca', Messi não tem qualquer tipo de lesão e apenas sofreu uma forte pancada no pé esquerdo, que está inflamado. Assim, a estrela argentina estará em perfeitas condições para enfrentar na próxima sexta-feira aquele grande desafio que é o confronto das quartas de final contra o Bayern de Munique.