Messi, Suárez e Alba 'fogem' para as montanhas

O Barcelona se encontra imerso em uma crise sem precedentes nos últimos anos após a vexatória eliminação para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions.

A instituição atravessa uma situação muito complicada, com Quique Setién praticamente fora e eleições a vista. Alguns jogadores também são alvos de protestos, embora outros preferiram se isolar em meio a tempestade.

De acordo com o diário 'AS', Leo Messi, Luis Suárez e Jordi Alba, três dos pesos-pesados do Barcelona, decidiram passar uns dias juntos as suas famílias nas montanhas dos Pirineus catalães.

O mais normal por essas datas seria que todos eles estivessem em alguma praia, mas o trio que passar despercebido e evitar polêmicas após uma temporada para ser esquecida.

Um movimento inteligente levando em consideração que tanto Luis Suárez como Jordi Alba poderiam deixar o clube e que, pela primeira vez, a continuidade de Leo Messi no clube está realmente em dúvida.