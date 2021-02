Messi supera CR7 e é eleito o melhor jogador da década passada

Leo Messi foi eleito neste domingo o melhor jogador da última década pelo prestigioso IFFHS, à frente de seu eterno rival Cristiano Ronaldo e do espanhol Andrés Iniesta. A própria Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol reconheceu que a votação para escolher o melhor entre Messi e CR7 foi muito apertada e só foi decidida no final e por alguns votos.

O prêmio homenageia o jogador do Barcelona como o melhor entre os anos de 2011 a 2020, temporadas em que venceu a Liga dos Campeões duas vezes e foi semifinalista três vezes e mais cinco vezes permaneceu nas quartas de final.

Cristiano Ronaldo, perdedor nesta ocasião e o segundo melhor jogador da década, ganhou três vitórias consecutivas com o Real Madrid, embora seu desempenho no campeonato e em outras competições foi consideravelmente menos regular do que o argentino do Barça.

Em terceiro lugar na lista dos melhores da década está Andrés Iniesta. Apesar de ter deixado o time 'culé' há alguns anos, o jogador de Fuentealbilla foi considerado o terceiro melhor jogador da década, que foi de 2011 a 2020.

Fora do pódio, mas no 'top 10', aparecem Neymar e Sergio Ramos, dois craques; Manuel Neuer, o goleiro melhor colocado; Robert Lewandowski, o melhor jogador de 2020 e um dos melhores dos últimos cinco anos; Gianluigi Buffon, como prêmio de carreira; e Zlatan Ibrahimovic e Luka Modric, também reconhecidos por suas carreiras e, no caso deste último, pela Bola de Ouro e vice-campeão da Copa do Mundo 2018.

De volta a Leo, o de Rosário ganhou quatro de suas seis Bolas de Ouro na década, também o The Best e um prêmio Laureus e foi incluído no XI da FIFA em cada um dos anos incluídos no prêmio. Ele também ganhou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2014, na qual foi vice-campeão, e ganhou seis troféus 'Pichichi' de artilheiro da LaLiga.

Nos anos entre 2011 e 2020, Messi venceu seis de suas nove ligas, cinco de suas seis Copas, cinco de suas oito Supercopas, duas de suas três Supercopas da Europa e duas de suas três Mundiais de Clubes.