Messi supera Cristiano como o esportista mais rentável do Instagram

Leo Messi é o esportista mais rentável para as marcas no Instagram, a frente de nomes como Cristiano Ronaldo e LeBron James, segundo um estudo que analisa 6.000 esportistas de 21 modalidades diferentes elaborado pela empresa 'Nielsen' e 'SportsPro'.

O atacante do Barça lidera essa lista que mede o número de seguidores na rede social Instagram de cada atleta, a relevância e o engajamento e o retorno financeiro que proporciona.

Messi possuiu 167 milhões de seguidores no Instagram, um número 27% maior do que no ano passado e 37% de publicações patrocinadas. Liderando o ranking com um total de 115 pontos na classificação elaborada pela empresa.

Atrás estão Cristiano Ronaldo (113 puntos), LeBron James (110), o jogador indiano de críquete Virat Kohli (109), a tenista canadense Bianca Andreescu (107) e Neymar (107), em sexto.