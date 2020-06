Como Messi supera o Real Madrid em gols de falta

O gol de Sergio Ramos contra o Mallorca com cobrança de falta é algo quase raro no Real Madrid, equipe que não vinha tendo muito sucesso nesse tipo de lance.

Os números são claros, especialmente quando comparados aos de Leo Messi. O argentino já marcou quatro gols de falta nesta temporada.

O 10 do Barcelona precisou de 31 rodadas para marcar esses quatro gols. O Real Madrid demorou muito mais para somar a mesma quantidade. Foram 106 jogos para chegar ao número do craque do Barcelona, como lembra 'Mundo Deportivo' em dados confirmados por ProFootballDB.

Esse longo período do clube da capital começou em 27 de agosto de 2017. Naquela temporada, Marco Asensio marcou contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol e Isco marcou contra o Málaga.

Na última temporada, o time teve apenas um gol de falta, convertido por Dani Ceballos contra o Betis, na jornada 20. Desde então e até esta quarta-feira, com Ramos, o Real Madrid não comemorou gols desse estilo.