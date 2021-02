"Messi tem as portas do Atlético abertas​", disse Correa a 'TyC Sports' quando foi perguntado se acreditava que Messi poderia seguir os passos de seu amigo Luis Suárez e trocar o Barcelona pelo Atlético de Madrid.

“Não se sabe como o Barcelona deixou escapar um 9 como o Suárez. Ele é um atacante incrível, estamos super felizes por tê-lo conosco. Meia chance que ele tenha é um gol. Espero que continue tão bem, porque todos queremos para terminar esta temporada felizes", disse Correa.

Apesar de ter uma partida atrasada, o Atlético de Madrid acumula 50 pontos e tem vantagem de dez sobre Real Madrid e Barcelona.

O atacante argentino de 25 anos também reafirmou a saudade de jogar no Rosário Central, clube do qual é torcedor. “Somos de lá. Gostamos do futebol argentino, do ambiente que existe. Não é o mesmo da Europa, e a gente sente falta disso”, disse.

Além disso, Correa revelou que seu treinador, Diego Simeone, "planeja em algum momento comandar a Seleção Argentina".