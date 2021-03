"Messi tem calibre para continuar brigando pela Champions"

Em uma entrevista concedida a 'ESPN', Gonzalo Higuaín falou sobre vários assuntos, entre eles, o futuro de Leo Messi, com quem dividiu o vestiário da Seleção Argentina.

O contrato de Messi com o Barcelona experia dentro de alguns meses e ninguém sabe qual será a decisão do craque. A MLS é uma opçõa a longo prazo para o camisa '10' e Higuaín se mostrou encantado com a possível chegada do compatriota.

"Não vejo razões para Messi não jogar nos Estados Unidos. Se escolhesse isso, seria recebido de braços abertos. Em algum momento, ele decidirá onde quer jogar e o que será mais interessante a nível pessoal e esportivo", disse o 'Pipita'.

"Pirlo veio para a MLS quando era campeão mundial, assim como Thierry Henry, David Villa ou Matuidi", recordou o atual atacante do Inter Miami.

Apesar disso, o ex-Real Madrid acredita que Messi ainda tem alguns anos na Europa: "Na minha opinião, ele tem calibre para continuar brigando pela Champions", finalizou.