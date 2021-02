Messi tem três vezes mais gols de falta que o segundo colocado

Leo Messi voltou a aparecer, se é que em algum momento ele havia desaparecido. A verdade é que ele começou a temporada aos trancos e barrancos, longe de sua melhor versão. Mas nas últimas semanas, ele se destacou em todos os jogos novamente. As cobranças de falta são outro termômetro para isso: ele passou de falhar durante meio ano para marcar em dois dos últimos quatro jogos. Que é, por outro lado, seu estado normal nos últimos anos.

Com o que marcou contra o Athletic Bilbao, o argentino marcou seu 24º gol dessa forma nas últimas cinco temporadas. Não é que ele não tenha conconrrências nas grandes ligas, é que seus perseguidores estão ao triplo da distância.

Aleksandar Kolarov, James Ward-Prowse e Dani Parejo marcaram oito gols de falta nesse mesmo tempo. Bons números, mas insuficientes para ousar sonhar em competir com Messi.

Para concluir o 'Top 5' estão dois grandes canhotos e, curiosamente, sabem o que é viver a comparação com o capitão do Barça: Paulo Dybala e Iago Aspas, com sete chutes de falta enviados para as redes.

Curiosamente, apesar de nas últimas temporadas Messi ter mostrado que as faltas na intermediária são quase um pênalti devido ao seu toque fino, ainda continua abaixo de Cristiano Ronaldo em seu duelo histórico. Vale lembrar que a estrela portuguesa jogou quase 150 jogos a mais do que ele.

Mais uma vez, com a polêmica com os gastos do Barça no epicentro da mídia, o craque mostrou que onde ele fala melhor é em campo.