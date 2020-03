"Messi vai terminar a carreira no Barça"

Samuel Eto'o fez história no Barcelona jogando ao lado de Leo Messi e Ronaldinho Gaúcho no time que encantava o mundo nos anos 2000. O senegalês viu de perto a ascensão ao profissional e os primeiros anos de estrelismo no argentino, que na época ainda jogava com a camisa 30.

Depois de muitos anos e - há algum tempo - com a camisa 10, Messi tem contrato com o Barça até o fim da temporada 2020/21. Porém, insatisfeito com algumas políticas adotadas pelo clube nos últimos meses, o argentino estaria considerando deixar o clube ao final desta temporada.

No entanto, Eto'o revelou com exclusividade à Goal que não vê seu ex-companheiro saindo do Camp Nou. "Ele pode extender o contrato com o Barcelona. Ele ainda tem pernas para isso. Eu creio que ele vai terminar a carreira no Barcelona e se ele sentir que pode fazer isso ele irá fazer", analisou o ex-jogador.

Desde que chegou ao Barcelona, Messi já renovou seu contrato com o Barça oito vezes. A última foi em 2017, quando estabeleceu o vínculo que está vigente hoje. Tal contrato, porém, permite que o camisa 10 deixe o clube ao final desta temporada e vá para qualquer outro se for da vontade do atleta.

Messi tem 24 gols em 31 jogos nesta temporada e é o principal responsável por colocar o Barcelona na ponta da tabela de LaLiga. Na Liga dos Campeões, o argentino tentará ajudar o Barça a se classificar contra o Napoli, na próxima quarta-feira, 18 de março.