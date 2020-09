Messi é um dos poucos a treinar no dia de folga

Após a novela da tentativa de sair do Barcelona, Messi se conforma com sua permanência e foca no início da temporada 2020-21. Esta quinta-feira é dia de folga para a equipe, mas o capitão preferiu treinar.

Segundo 'GOL', o argentino não foi o único a aparecer nas instalações do clube. Busquets, Griezmann e Lenglet também foram vistos trabalhando no centro de treinamentos. Uma demonstração de profissionalismo que vem após os péssimos resultados da campanha recém encerrada.

Vale lembrar que Messi não esteve presente nos primeiros dias de trabalho sob os comandos de Koeman. Após a chegada atrasada pela novela de sua 'quase saída', o capitão intensifica a preparação para retomar suas condições físicas e chegar sem prejuízos.

O jornal 'AS' destaca que há uma aparente mudança de filosofia de trabalho com o novo treinador, que estaria acabando com um estilo de trabalho mais tranquilo e leve de Valverde e Setién para aplicar mais rigor nos esforços semanais e meritocracia na tomada de decisões.

Veja no vídeo os bastidores do treino da quarta-feira, quando o elenco trabalhou debaixo de chuva e teve Messi, Philippe Coutinho, Sergio, De Jong e Ansu Fati participando da atividade com o restante do time.