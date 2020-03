Messi treina em quarentena... com uma pequena ajuda

Ciro é o mais novo dos três filhos de Leo Messi. Na academia, o jogador do Barcelona se exercitou com a companhia de seu filho mais novo enquanto espera o fim da quarentena do Covid-19.

Nas imagens mostradas por 'OTRO', o craque argentino está em casa trabalhando ao lado de Ciro. O jogador da equipe catalã deixa seu filho levantar peso com sua ajuda.

O '10' do Barcelona e da Argentina trabalho exercícios como abdominais e corrida na esteira para manter sua forma durante o confinamento com a família na Espanha.