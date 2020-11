Messi treina normalmente e afasta medo de lesão

O tornozelo de Leo Messi gerou alertas nessa terça-feira. Sobrecarregado em meio a uma temporada com calendário apertado, o jogador chegou a ser tido como dúvida para as partidas da Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022.

O craque ficou de fora da escalação prevista por 'TyC Sports' para o jogo dessa quinta-feira contra o Paraguai: Armani, Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Palacios/Lo Celso, Lautaro e Di María.

No entanto, apesar do receito do retorno das dores, Messi transmitiu otimismo nesta quarta-feira. Segundo a imprensa local, ele se exercitou sem problemas. Após as atividades com o grupo, o próprio técnico fez questão de afastar qualquer dúvida sobre suas condições físicas.

Em entrevista, Lionel Scaloni afirmou que o capitão "treinou normalmente" apesar de que "vinha com alguns incômodos no tornozelo", mas "está bem para jogar as duas partidas sem dificuldades".

O segundo e último duelo da Argentina nesta parada das seleções será na terça-feira que vem, 17 de novembro, em visita ao Peru.