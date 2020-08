Messi treinou sem proteções no tornozelo

O tornozelo de Messi era a grande preocupação da torcida azulgrana, mas nessa quarta-feira o argentino treinou com normalidade, sem proteções o que representou um alívio para o barcelonismo.

O '10' vinha sofrendo com incômodos na região desde o apito final na partida de volta das oitavas da Champions contra o Napoli, por isso, passou alguns dias em repouso.

Voltou aos trabalhos na terça-feira, mas com uma proteção na área. Hoje, no entanto, treinou com total normalidade. Assim, Quique Setién poderá contar com um Leo 100% contra o Bayern.