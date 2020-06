Messi, uma ameaça aos últimos recordes de Xavi no Barça

Xavi deixou o Barcelona como o jogador com mais jogos pela LaLiga no currículo (505) e com o maior número de jogos disputados no Barcelona (767). Dois recordes de que Messi, salvo qualquer desastre, quebrará em um ano ou menos.

Leo Messi jogou 474 jogos como culé até o momento. Contra o Mallorca, ele jogará o de número 475 e deverá terminar a temporada com 485. Antes de 2021, ele terá superado Xavi neste campo.

Vai demorar um pouco mais, mas apenas um pouco mais, para ultrapassá-lo no número de jogos. Ele tem 718, e terminará a temporada com 729, se jogar toda a Liga, e pelo menos mais uma se a Liga dos Campeões for retomada.

Ele terá que jogar menos de 40 jogos para liquidar Xavi. Então, mais ou menos em março ou abril de 2021, ele também terá superado o recorde de Terrasa.

Poucos recordes ainda restam para Messi quebrar. O jornal 'AS' buscou alguns objetivos para ele, para que ele tenha uma meta na vida quando ultrapassar Xavi: aquele com mais 'Pichichis' (ele tem seis, como Zarra) e aquele com mais gols no mesmo clube (ele tem 627, e o recorde é de Pelé, com 643 pelo Santos).