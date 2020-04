"Messi vai encerrar a carreira no Barcelona"

Fabregas é ex-companheiro de Messi no Barcelona, além de ser um grande amigo do argentino. Em uma entrevista a 'Cadena Cope', o meia do Mônaco bancou a permanência do '10' na Catalunha.

"Eu falo com Messi e sua ideia sempre foi encerrar a carreira em Barcelona", disse Fabregas, tratando de afastar os rumores.

"Muitas coisas podem acontecer em um clube, mas estou totalmente confiante de que sua carreira terminará no Barça”, completou.

O Barcelona vinha sofrendo com polêmicas dentro e fora do campo, com a paralisação provocada pelo coronavírus as coisas dentro das quatro linhas pararam, mas nos bastidores andam pegando fogo.

Leo Messi se mostrou insatisfeito diversas vezes nos últimos meses com a postura dos dirigentes do conjunto azulgrana, o que alimentou os rumores de uma possível saída.