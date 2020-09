Tudo sobre a crise entre Leo Messi e Barcelona

Leo Messi segue firme em sua decisão de deixar o Barcelona, sem mudar as estratégias e sem dar um passo atrás. Para o argentino e seu estafe, o aviso de que ele quer deixar o clube é válido e Messi poderia trocar de time de graça. Bartomeu, por sua vez, afirma que a cláusula era válida até 10 de junho de 2020 e por isso não aceita a saída de sua maior estrela.

O contrato de Messi com o Barça permitia que ele deixasse o clube ao final da temporada 2019/20 se o craque avisasse o clube até a data citada por Bartomeu. Caso contrário, a multa de 700 milhões de euros (mais de R$ 4,5 bilhões) estaria válida. Os advogados do jogador afirmam que a anomalidade da temporada anula esta data.

Veja quais são os pontos chaves que envolvem toda essa situação de Messi e sua possível saída do Camp Nou.

Por que Messi não se reapresentou com o restante do elenco?

O jogador está seguindo as recomendações de seus representantes. Depois do envio do Burofax, explicitando sua vontade de deixar o clube, o estafe do argentino afirma que ele não é mais jogador do Barcelona. Por isso, ele não teria que se reapresentar com o elenco para os testes de coronavírus. Caso Messi se reapresentasse, ele assumiria, indiretamente, que seu contrato ainda é válido.

O que está realmente escrito no contrato sobre a cláusula?

Segundo o 'Onda Cero', o que está no contrato é: "Esta compensação não se aplicará quando a rescisão do contrato por decisão unilateral do jogador produzir efeitos a partir do final da época 2019/2020". Ou seja, não há a citação da data que Bartomeu afirma. Isso pode pesar contra o Barcelona.

Messi vai se pronunciar?

As apurações da 'Goal' confirmam que o argentino deve quebrar o silêncio em breve. Não há uma data exata para que isso aconteça, mas ele deve apresentar os motivos de sua intenção de deixar o Barcelona.

Acordo de cavalheiros e saida amigável

Barcelona e Messi estão dispostos a conversar para chegar a um acordo. O jogador não quer deixar o clube pela porta dos fundos, assim como o clube não quer perder o jogador gratuitamente.

Se não houver acordo, o que acontece?

Primeiro cenário: o Barça defenderia que não avisou da saída antes de 10 de junho e os advogados de Messi baseariam sua defesa no "pé da letra" do contrato e que a temporada terminou com o último jogo da campanha, a final da Liga dos Campeões, conforme evidenciado por vários documentos legais e circulares da FIFA a esse respeito.

Segundo cenário: se Messi decidir romper seu contrato sem pagar a cláusula de 700 milhões de euros. Messi pode sair de graça e se o Barça quiser, pode denunciá-lo por quebra de contrato, com um juiz decidindo. Se ele concordar com o jogador, assunto resolvido. Se concordar com o clube, Messi receberá uma multa que, segundo especialistas consultados pela 'Goal', seria bem inferior a 700 milhões de euros de sua cláusula.

Terceiro cenário: enquanto uma batalha legal ocorre nos tribunais, um clube pode solicitar formalmente a transferência de Messi para completar sua contratação como agente livre. Nesse caso, a jurisprudência da Fifa prioriza o direito do trabalhador e obrigaria o Barcelona a conceder a transferência de Messi. Ou seja, o argentino poderia se transferir e jogar. Ninguém poderia negar. Nem Fifa, nem Uefa, nem LaLiga ou RFEF. O argentino teria uma transferência independentemente do que o tribunal decidir se Messi está certo ou se o FC Barcelona está certo.