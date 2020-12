Raio-x de gols: Messi no Barcelona e Pelé no Santos

Lionel Messi está na contagem regressiva para superar um recorde de Pelé: o de número de gols marcados pela mesma equipe em jogos oficiais.

O craque argentino está muito próximo de passar a lenda brasileira neste quesito. Ao anotar contra o Valencia, pelo Campeonato Espahol, Messi empatou Pelé e está em uma posição bastante confortável para ultrapassar o Rei em breve.

Veja os números dos dois talentos do futebol mundial atuando pelas equipes que os consagraram.

Quantos gols tem Messi pelo Barcelona?

O camisa 10 poderia ter deixado o Camp Nou com 634 gols anotados, mas a tentativa de trocar de clube, como o próprio Messi revelou à Goal, acabou não dando certo.

Desta forma, o argentino segue mais um ano como maior referência e esperança do Barça. Messi alcançou a marca de 643 gols marcados em jogos oficiais pelo clube em que atua desde 2004.

Quantos gols tem Pelé pelo Santos?

Vai ser difícil o eterno camisa 10 brasileiro não ser deixado para trás nesta marca - se Messi mantiver a média dos últimos jogos, isso inclusive vai ocorrer no ano em que o Rei completa 80 anos.

Pelé defendeu o Santos entre 1956 e 1974 e anotou 643 gols considerando-se apenas as partidas oficiais.

Ou seja: Messi precisa apenas balançar mais UMA vez as redes com a camisa azul-grená para ultrapassar o recorde do ídolo santista.

Quem tem a melhor média?

Neste quesito, a vantagem de Pelé ainda é um pouco melhor.

Messi tem 643 gols em 748 partidas oficiais pelo Barça, o que dá uma média de 0,86 gols por jogo.

Já Pelé fez 643 gols em 664 compromissos oficiais pelo Peixe, média de 0,97.

E em jogos não oficiais?

Considerando-se também amistosos, o brasileiro fez 1116 partidas pelo Santos, com 1091 gols marcados. Na época, partidas amistosas eram o encontro entre grandes equipes, como as turnês que o Santos fez pela Europa. O argentino, por sua vez, tem 766 jogos e 658 gols neste quesito.