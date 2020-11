Mestre e discípulo de Guardiola se enfrentam pela primeira vez

O Lland Road recebe o Arsenal depois de 16 anos em uma partida da Premier League. O time londrino chega ao confronto com um incentivo extra para Mikel Arteta: derrotar Marcelo Bielsa. Afinal, o espanhol e o argentino têm muito em comum.

A começar, claro, por Pep Guardiola. O catalão tem sido o mentor e principal apoiante do treinador basco, tal como foi para ele, embora de uma forma platônica, sim, o atual treinador do Leeds United. Os três, com suas nuances e toques pessoais, compartilham uma visão muito semelhante do que o futebol deveria ser.

Depois de vencer a FA Cup e o Community Shield em questão de meses, Arteta precisa estrear seu saldo de gols contra Bielsa não apenas por ambição pessoal, mas também - e principalmente - por necessidade. O Arsenal está em décimo primeiro lugar na Premier League e vê os que estão no topo se afastarem. Os 'peacocks', décimo quinto, também tiveram um começo irregular.

Mas se os pupilos de Bielsa podem se gabar de algo nestes primeiros dias é que se tornaram a terceira equipe do campeonato com a maior média de posse de bola (59,63%), atrás apenas do Manchester City de Guardiola (62,14%) e o Liverpool (61%) de Jürgen Klopp, o último a levantar o título. Eles também intensificam o 'top 10' europeu.

Na verdade, o Leeds ainda não cedeu neste trecho até agora na Premier League; nem mesmo contra os 'reds' (51%), que eles colocaram nas cordas na primeira rodada em Anfield (4-3). Apenas o Fulham (50%) estava prestes a vencer a equipe comandada pelo técnico argentino, que terá que esperar até 2021 para enfrentar Pep novamente.

Bielsa, pouco dado a buscar vingança, ainda precisa ser capaz de vencer o catalão, com quem dividiu os pontos na quarta rodada (1-1). O ex-Athletic de Bilbao tem dois empates e duas derrotas - uma delas na final da Copa del Rey 2012 - contra o Guardiola. Mais sorte teve Arteta contra o professor, com uma vitória e duas derrotas nos três jogos que disputou desde que o basco deixou de ser seu assistente há quase um ano.

Apesar de estar entre os alunos vantajosos de Pep, Mikel Arteta não tem conseguido se impor com a bola com tanta clareza a seus rivais como Marcelo Bielsa nesta temporada. Porém, ele perdeu na posse de bola apenas contra três grandes clubes, como Liverpool (34%), Manchester United (48%) e o próprio Manchester City (41%). Seu Arsenal não está nem entre os dez primeiros da Premier League neste quesito (52,5%).

A lenda do Arsenal terá a oportunidade de se redimir em Leeds em um duelo apaixonante marcado pelo ''guardiolismo'' e, certamente, pela admiração mútua entre o discípulo de Pep e uma de suas muitas referências.