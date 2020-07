"Meu conselho é que James procure outra equipe"

O colombiano Jorge Luis Pinto, recentemente nomeado técnico dos Emirados Árabes Unidos, falou sobre a situação de seu compatriota James Rodríguez no Real Madrid e recomendou que ele buscasse uma saída para outra equipe.

"Ele já viu que as coisas não estão indo bem no Real Madrid e meu conselho é que seria melhor encontrar outro time onde possa jogar e se preparar bem para a Copa do Mundo. James se encaixaria bem em qualquer time inglês ou italiano, em qualquer um dos grandes", ele opinou.

"É claro que eu recomendaria saiele r. O ambiente não é o melhor para ele e também precisa ter recompensas. Pode ser que algo esteja faltando? Pode ser. Mas acho que o estágio dele no Real Madrid já acabou", acrescentou.

Pinto foi um dos passageiros do voo que trouxe alguns atletas do país para a Europa e que desembarcaram no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, na capital da Espanha. Lá, ele também analisou a nova experiência que o espera.

"Estamos realmente ansiosos por isso. É um desafio duro e difícil. Vamos enfrentar as eliminatórias. Vamos nos preparar, em breve faremos a pré-temporada na Áustria. Lá, determinaremos o que a equipe precisa. É um desafio agradável e atraente. Bem, se jogarmos a Copa do Mundo seria maravilhoso", afirmou.

"É futebol técnico, rápido. Não é um futebol de choque, não é um futebol de força. Sinto que há uma boa disposição taticamente e tecnicamente. Posso contribuir com trabalho, alguns conceitos de jogos que administrei há algum tempo e que fizemos muito bem. E outras coisas. Parece-me que o futebol é sempre sobre detalhes", disse ele.