"Meu futuro? Nem eu sei o que quero fazer agora"

Não é o momento de pensar no futuro. Ibrahimovic está concentrado no presente.

"Meu futuro? Vamos ver. Nem eu sei o que quero fazer agora, acontece algo novo todos os dias. Devemos viver e desfrutar da vida e não nos preocupar muito. Se a minha família está bem, também estou bem", disse em declarações ao jornal 'Svenska Dagbladet'.

Segundo o jornal 'La Gazzetta dello Sport', Ibra não renovará o seu contrato com o Milan, que expira no próximo dia 30 de junho. A citada fonte afirma que o atacante não está de acordo com o novo projeto esportivo do clubes e não descartaria uma aposentadoria.

Ibra está na Suécia, cumprindo a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, e falou sobre a atual situação vivida.

"É uma tragédia que todas as Ligas estejam paradas, mas devemos respeitar as decisões e ter paciência. Temos que encontrar uma boa solução para a sociedade. A saúde está primeiro que o esporte", concluiu.