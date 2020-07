"Meu objetivo é jogar na Europa"

O zagueiro do River Plate teve uma temporada mais do que brilhante da última temporada. Lucas Martínez Quarta se tornou um eixo na zaga de Marcelo Gallardo.

Há vários meses se fala em sua possível saída, mas foi após os elogios de Javier Zanetti que o jogador quebrou o silêncio sobre seu futuro.

"As palavras de Zanetti foram um orgulho para mim, não tiro elas da cabeça, mas elas me fazem entender que estou no caminho certo", disse o defensor em conversa com o jornalista italiano Gianluca DiMarzio.

O jogador falou sobre quais são seus objetivos esportivos. "Um dos meus objetivos é jogar uma Copa do Mundo com a Argentina e também jogar na Europa", explicou Martínez Quarta, que acrescentou que sempre tenta acompanhar as grandes ligas para aprender com os melhores.