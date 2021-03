"Meu plano é voltar ao Real Madrid"

Gareth Bale falou em coletiva de imprensa e lançou uma bomba que pode surpreender a muitos pelo modo como deixou o Real Madrid e foi ao Tottenham. Seu objetivo é voltar após a Eurocopa com o País de Gales.

"O plano original era jogar apenas uma temporada nos 'spurs' e, depois da Euro, ainda me restava um ano no Real Madrid. O meu plano é voltar e é isso que tenho em mente, para ser honesto" , ele enfatizou.

Ele tem um contrato com o Real Madrid até junho de 2022 e no final desta temporada termina sua passagem pelo Tottenham, onde também não está tendo uma atuação espetacular sob o comando de Mourinho.

No clube merengue, eles não estão convencidos de que Bale tenha um futuro lá. Zidane deixou claro que não conta com ele quando o tinha no seu elenco e seu salário é de 30 milhões de euros, o que torna difícil a qualquer clube a sua contratação.

Algumas declarações que ele protagonizou em sua Seleção. O País de Gales enfrenta nesta Data FIFA a qualificação para a Copa do Mundo no Catar, que, de acordo com o 'AS', pode ser seu último campeonato importante antes de rumar para uma liga secundária como a MLS.

"A principal razão de eu ter vindo para o Spurs este ano foi que, obviamente, eu queria jogar futebol em primeiro lugar, mas estando prestes a chegar à Eurocopa, queria ir para esse torneio em perfeita forma", acrescentou.

Até o momento nesta temporada, Bale disputou 25 partidas e marcou dez gols, embora sua participação tenha sido bastante intermitente. O Tottenham não é a sua principal preocupação, os olhos estão voltados para a Eurocopa e depois para o Real Madrid.