"Meu primeiro ano foi ruim, o pior da minha carreira"

Eden Hazard, jogador do Real Madrid, DEU uma declaração à 'FranceInfo', na qual repassou seu primeiro ano como jogador merengue, uma temporada em que ele teve muitos problemas com lesões.

"Meu primeiro ano foi ruim. Este ano, vencemos coletivamente este campeonato, mas certamente tive a pior temporada da minha carreira individualmente", admitiu o atacante belga.

"Foi uma temporada um pouco estranha, com tudo o que aconteceu. A temporada já é muito boa, mas acho que poderia ser ainda melhor se nos classificarmos na partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Quando você joga no Real Madrid, você quer conseguir todos os títulos. O próximo deve ser a Liga dos Campeões, embora seja difícil, porque temos que jogar no Manchester City e eles têm um time muito bom", acrescentou.

Além disso, ele também teve tempo de falar sobre seu relacionamento com Zidane: "Todos nós conhecemos Zidane como jogador, ele era o melhor. Como treinador, nem precisamos mais descrevê-lo. Ele mostrou, em poucos anos, que já é um dos melhores treinadores. Como treinador, é como quando ele era jogador. Ele é uma pessoa simples que sabe dizer as coisas na hora certa. Ele confia em seus jogadores e seus jogadores confiam nele, é por isso que funciona".