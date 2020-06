"Meu sonho é treinar o Barça, espero ter outra oportunidade"

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, confessou que recebeu uma ligação do Barcelona quando o clube demitiu Ernesto Valverde em janeiro, mas preferiu manter sua palavra na federação de seu país para disputar a Eurocopa. Em entrevista ao programa 'Tot Gira' da 'Catalunya Ràdio', o ex-jogador explicou que o Barça entrou em contato com ele em janeiro passado.

"Eu recebi uma ligação, mas tive que manter minha palavra na Seleção para jogar a Eurocopa. Estou bem com os jogadores e para mim o mais importante é a Seleção Holandesa", explicou.

O autor do gol da primeira Copa da Europa do Barcelona, ​​revelou que tem um contrato "com a possibilidade de sair depois da Eurocopa", que finalmente será realizada em 2021, devido à paralisação causada pelo coronavírus.

"Todo mundo sabe que é um sonho treinar o Barça, mas espero que eu possa ter outra oportunidade", disse Koeman, que enfatizou que "é preciso ter muita experiência" para treinar o time do Barça.

O ex-técnico do Everton, Ajax e Valencia, entre outras equipes, também aproveitou a oportunidade para analisar os primeiros meses no Camp Nou de seu pupilo na Seleção, Frenkie de Jong.

Nesse sentido, ele disse que sua posição em campo é a que Sergio Busquets atualmente ocupa na maioria dos jogos, embora tenha especificado que "não é ruim se adaptar em outras posições".

"Ele é um jogador jovem, que precisa de tempo. Ele certamente mostrará seu nível com o Ajax e a Seleção Holandesa em pouco tempo. Não tenho dúvidas de que é um jogador com nível para jogar pelo Barça", acrescentou. .

Koeman também afirmou que está totalmente recuperado do problema cardíaco que o forçou a entrar em um hospital em Amsterdã há um mês.

"Sinto-me bem. Passou um mês do problema que tive e estou feliz por estar em forma. Fiz um check-up na semana passada com o cardiologista e tudo correu bem. Ele me disse que preciso cuidar de mim mesma, mas são bons sentimentos", a ponto.