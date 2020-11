O técnico do Manchester City falou com a imprensa após o jogo desse sábado contra o Sheffield United. O time de Pep Guardiola venceu por 1 a 0, com gol de Kyle Walker, em jogo pela sétima rodada da Premier League.

Um dos assuntos que mais repercute é o que ele disse sobre uma suposta volta ao Barcelona, assunto já levantado ao longo da semana. "Eu estou incrivelmente feliz aqui. Radiante de estar em Manchester. Espero que possa fazer um bom trabalho nessa temporada para ficar mais", iniciou o treinador.

"Meu tempo como técnico do Barcelona acabou. Há gente incrível que pode estar no cargo. Ronald Koeman é um técnico incrível. Acabou. Voltarei a ver uma partida, mas estou feliz aqui, tenho vontade de fazer as coisas bem e isso é o mais importante. Agora haverá eleições em Barcelona e tomara que possam eleger a pessoa adequada e a diretoria adequada para manter o clube como está, no mais alto nível", afirmou.

Ele também falou sobre seus planos no Manchester City às vésperas da partida deste sábado - confira no vídeo acima.