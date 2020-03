Meunier deve trocar o PSG pelo Borussia Dortmund em junho

O Borussia Dortmund tem praticamente fechada a contratação do lateral-direito Thomas Meunier. O jogador de 28 anos, que termina seu contrato em junho deste ano, será um reforço importante para a jovem equipe alemã, que precisa acrescentar experiência.

A transferência do belga foi confirmada por Jerôme Rothen, ex-jogador do PSG e do Monaco e agora comentarista esportivo.

"O Borussia Dortmund fechou a contratação de Thomas Meunier. Garanto 100%", comentou Rothen a 'RMC Sport'. Além disso, o ex-atleta sugeriu que as negociações se aceleraram na partida da Liga dos Campeões entre alemães e gauleses.

Durante a temporada, Meunier perdeu sua posição indiscutível como titular e Colin Dagba gradualmente ganhou a confiança de Thomas Tuchel.

Apesar do fato de o belga querer renovar, 'AS' destaca que Leonardo não fez nenhuma oferta e, por isso, ele optou pela opção do Borussia Dortmund com o objetivo de continuar jogando em um time europeu de alto nível.

Tendo em conta os 27 jogos disputados nesta temporada, Meunier disputou 128 partidas oficiais pelo PSG, nas quais marcou 13 gols e deu 19 assistências. Ele chegou do Brugge em 2016.