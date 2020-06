Meunier, encantado pelo Borussia Dortmund

O contrato de Thomas Meunier com o PSG termina em 30 de junho. Depois disso, o custo do jogador será zero.

E, de acordo com a imprensa alemã, Meunier teria decidido que quer tentar a sorte na Bundesliga. O belga teria optado pela proposta do Borussia Dortmund.

Ele teve muitas ofertas em sua na mesa, mas nenhuma o seduziu tanto quanto a que a equipe alemã mostrou. O acordo, diz 'Bild', estarira praticamente fechado. Ele só precisa ser oficializado.

Com isso, Arsenal, Chelsea, United e Tottenham podem ser obrigados a esquecer Meunier. O zagueiro já estaria comprometido com o time liderado por Favre.