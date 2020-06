Meunier poderia terminar a Champions pelo PSG

Thomas Meunier já tem uma nova equipe, mas poderia se despedir do PSG dentro de campo. O Dortmund deixou em aberto a possibilidade do belga terminar a Champions pelo PSG.

"Thomas ainda não decidiu se irá para Paris terminar a temporada com o PSG disputando a fase final da Champions League", disse Joachim Watzke ao 'Sport-Doppelpass'.

O diretor do Borussia Dortmund assegurou que o belga poderia voltar a capital francesa. "O que eu posso dizer é que ele está pensando. Se ele decidir que sim, poderá se unir ao PSG. Só teriamos que negociar com os franceses a modalidade de ampliação do contrato de Meunier por dois meses", completou.

É bom lembrar que o contrato de Meunier com o PSG expira na próxima terça-feira, e ele já anunciou que o Dortmund será a sua nova equipe até junho de 2024.