México elimina rebaixamentos e subidas entre divisões por cinco anos

Nesta sexta-feira, houve uma assembléia entre as equipes da Liga MX e da Ascenso MX para determinar o futuro das competições. Decidiram eliminar rebaixamentos e subidas por cinco temporadas.

O argumento apresentado por Enrique Bonilla, presidente da Liga MX, é a precária situação econômica das diferentes equipes da segunda divisão devido à crise da Covid-19.

"As equipes solicitaram o fundo de contingência, no entanto, os recursos não são suficientes", disse Enrique Bonilla no comunicado.

Da mesma forma, foi confirmado o final do Apertura do Ascenso MX, sem campeão. Também foi anunciada uma nova liga para jogadores de sub-23.