Míchel garante sua renovação automática após bela atuação

Apesar da tristeza pelo resultado do confronto, Míchel Herrero terminou feliz o jogo do Wanda Metropolitano. O meio-campista do Real Valladolid jogou 45 minutos pela 25ª vez na temporada 2019-20 e conquistou sua renovação.

Assim estava em seu contrato e Javi Moyano também tinha uma cláusula semelhante, que também melhorou seus números durante a temporada, confirmou 'AS'.

Ambos são dois dos capitães da equipe e, em princípio, continuarão a fazer parte do Real na próxima temporada.

Apesar de terem recebido críticas dos torcedores, Sergio confiou neles e se tornaram quase incontestáveis ​​em seus planos nesta temporada.

Míchel, a propósito, viu o cartão amarelo e não estará disponível contra o Getafe, já que era seu quinto e terá uma partida de suspensão.