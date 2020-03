Míchel Salgado e Roberto Carlos se despedem de Lorenzo Sanz

Lorenzo Sanz faleceu neste sábado depois de contrair o COVID-19. O Real Madrid está de luto e já confirmou que uma homenagem será realizada o mais breve possível. Um a um, ex-jogadores merengues quiseram se despedir.

Um dos mais afetados foi Míchel Salgado. "Não sei como começar, porque é muito difícil, mas o dia em que nos conhecemos foi o dia da primeira foto, que foi a minha apresentação no Real Madrid", disse o ponta em suas redes sociais.

"Você estava reclamando de sua dor no joelho, mas durante a apresentação você disse algo que sempre rimos: 'Acho que esse jogador vai ficar conosco por muito tempo'. Dito e feito, fiquei muito tempo no Real Madrid, mas para sempre como parte de sua família", lembrou Míchel Salgado.

O ex-jogador da equipe explicou a proximidade que teve com o ex-presidente, que também era seu sogro: "A partir do momento em que meus pais morreram, María Luz e você foram meus segundos pais. Eu sempre vou gostar."

"Nos demos bem porque talvez nossas histórias sejam parcialmente semelhantes: família humilde, ter que ajudar a família a progredir e realizar nossos sonhos com muito trabalho", disse ele.

"Nenhum jogador do Real esquecerá você. Digo isso porque sei o que o Real Madrid significou para você. Você se tornou o presidente que trouxe as duas primeiras Champions da história do clube. Lorenzo, tenho muito orgulho de ter sido primeiro seu genro e depois seu jogador, embora cronologicamente fosse o contrário", ele terminou.

Roberto Carlos, outro homem essencial na história do clube, também quis se despedir dele. "Foi ele quem me trouxe ao Real e eu vou gostar muito dele para sempre. Ele me ajudou muito a ser uma pessoa melhor e um jogador melhor", disse o brasileiro ao 'Sportyou'.

"Ele foi uma referência na minha vida e, graças a ele, pude ganhar os títulos que sempre sonhei. Ele me ajudou a crescer como jogador de futebol. Ele sempre foi muito carinhoso comigo e, quando eu precisava dele, nunca me abandonou profissional ou pessoalmente", disse ele.