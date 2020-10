O clube dinamarquês do Midtjylland fez história ao se classificar para a Liga dos Campeões em um grupo que conta com Ajax, Atalanta e Liverpool. Sua estreia será no próximo dia 21/10 contra a equipe italiana.

No vídeo acima, você confere um pouco da trajetória da equipe até conseguir essa vaga histórica no torneio mais importante da Europa.