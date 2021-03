Miguel Ángel Ramírez tem nome no BID e já pode estrear pelo Inter

O técnico colorado Míguel Ángel Ramirez teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quinta-feira (18). Com isso, o novo comandante do Internacional poderá fazer a sua estreia no próximo domingo, quando a equipe enfrenta o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho.

Ramírez já está trabalhando com o grupo há duas semanas. Na partida contra o Ypiranga, na vitória do Inter por 4 a 2, o espanhol chegou a ser denunciado pela procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva, da Federação Gaúcha de Futebol, por ter invadido o gramado do Estádio Beira-Rio para passar instruções de jogo para o auxiliar técnico Osmar Loss, que comandava o time naquela oportunidade.

O julgamento ainda não tem data marcada, mas deverá ocorrer na próxima semana, conforme a demanda do TJD. Míguel Ángel Ramírez foi denunciado no artigo 258-B, “Invadir local destinado à arbitragem, ou local do jogo durante a sua realização”. A pena neste caso é de um a três jogos de suspensão.