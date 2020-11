VÍDEO: Miguel Figueira já pensava em arriscar antes de golaço contra Palmeiras

O duelo entre alviverdes pela 22ª rodada do Brasileirão acabou com placar de 1 a 0 para o time local, que precisou de um golaço de Miguel Figueira nos acréscimos para conquistar sua terceira vitória na competição.

O volante disse em entrevista coletiva nessa segunda-feira que já estava com a ideia de arriscar um chute de fora da área antes de marcar o belo gol.

Confira no vídeo acima as palavras do jogador do Goiás, que segue na lanterna, agora acumula 15 pontos e vê seus adversários mais próximos com cinco pontos de vantagem.