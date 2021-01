Miguel Ramírez está acertado com algum time para 2021?

Após três anos de muito sucesso no Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez está livre no mercado e interessa a gigantes brasileiros. O Internacional é o clube mais próximo de contar com o espanhol de 36 anos. Inclusive, o Colorado e o treinador já teriam um acordo para a temporada de 2021. No entanto, o sucesso de Abel Braga pode mudar este cenário e o São Paulo, com Fernando Diniz pressionado, está de olho nesta situação.

Diversos veículos de comunicação do Brasil e outros países da América do Sul noticiaram que antes mesmo da eleição no time do Beira-Rio, Alessandro Barcellos (presidente eleito) já tinha um acordo com Ramírez para que o treinador assumisse o comando do clube colorado após o término da temporada 2020. Na época, o time de Abel Braga estava em baixa no Campeonato Brasileiro, era dado como fora da disputa pelo título e até cogitava-se a saída do treinador.

O cenário no Internacional mudou. Hoje o time lidera o Brasileirão com quatro pontos a mais do que o segundo colocado, o São Paulo. O contrato de Abel Braga termina logo após a última rodada do torneio nacional e segundo Lucas Collar, do Vozes do Gigante, não existem conversas no sentido de renovação do vínculo do atual treinador. A ideia é que foco seja total nas últimas rodadas do campeonato e só depois se debater renovações e negociações.

Ramírez está na Espanha desde o fim de 2020 e há algum tempo não aparece publicamente para dar detalhes sobre seu futuro. Em dezembro, chegou a comentar a oportunidade no Internacional em entrevista ao El País.

"Tenho essas borboletas no estômago da incerteza, mas vejo esse salto mais como uma oportunidade do que uma ameaça, para continuar explorando meus limites", disse o espanhol, que não confirmou nem negou o acordo com o time de Porto Alegre.

De acordo com a GaúchaZH, Ramirez era esperado em Porto Alegre na metade de janeiro e já recebeu relatórios e vídeos dos atletas, principalmente da base, para que se ambiente com mais facilidade ao Beira-Rio. Vale ressaltar que ainda não há uma assinatura de contrato, é apenas um acordo verbal entre o dirigente colorado e o treinador espanhol.

O Uol Esporte noticiou que o São Paulo está monitorando a situação de Ramírez com o Internacional. Julio Casares, quando ainda concorria a presidência do clube e antes do acerto entre o treinador e o clube gaúcho, conversou com o espanhol e houve interesse das duas partes. As conversas foram interrompidas com a boa sequência que levou o Tricolor à liderança do Brasileirão.

No entanto, a queda de rendimento do time do Morumbi deixa Diniz mais pressionado a cada rodada e as conversas com Ramírez podem ser retomadas. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o São Paulo já quis entender quais seriam os detalhes do acordo com o Internacional.

Abel Braga e Fernando Diniz ainda seguem em seus respectivos times e embora o Colorado esteja mais perto do título nacional, o Tricolor Paulista não pode ser descartado como um candidato no Campeonato Brasileiro. No entanto, a sombra de Ramírez parece estar cada vez maior tanto no Beira-Rio quanto no Morumbi.