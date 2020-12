VÍDEO: Mike analisa momento e sequência da Chapecoense na Série B

A Chapecoense vem de vitória sobre o Avaí por 2 a 0, na Ressacada, pela 27ª rodada da Série B. Com isso, se firmou ainda mais na liderança e chegou a 54 pontos.

Confira no vídeo acima as palavras de Mike, que analisou o momento do time e projetou a sequência na segunda divisão brasileira. O próximo desafio será nesse sábado, em casa, contra o CRB.