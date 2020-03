Mikel Arteta, primeiro técnico a contrair coronavírus

O Arsenal divulgou uma declaração pública na noite de quinta-feira, na qual confirmou que seu treinador, Mikel Arteta, foi infectado pelo coronavírus.

Nele, o clube londrino garantiu que o espanhol foi submetido a um controle após apresentar sintomas prováveis ​​e que este teste foi positivo. Por esse motivo, iniciou rapidamente um protocolo de segurança sanitária seguindo as diretrizes do governo.

De acordo com isso, os funcionários do clube que entraram recentemente em contato com Arteta ficarão em quarentena, o que inclui o primeiro time e a equipe técnica, bem como alguns dos operadores da Academia Hale End, o centro de treinamento habitual. Da mesma forma, será fechado até novo aviso.

O Arsenal viverá uma vida normal "nos próximos dias" com pessoas que não estão próximas do treinador espanhol nos dias de hoje. Ele trabalhará na desinfecção de seus locais de treinamento habituais e anunciou que continuará a rotina nos outros departamentos.

Os Gunners receberam uma breve declaração de Mikel Arteta: "Isso é uma pena. Fiz os testes depois de me sentir mal. Estarei no trabalho assim que eles me permitirem".