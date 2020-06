Gianluigi Buffon está perto do fim do contrato, mas a imprensa da Itália já anuncia um acordo para o goleiro renovar seu vínculo com a Juventus.

O goleiro de 42 anos é uma lenda viva no clube de Turim, clube pelo qual entrou em campo 667 vezes. Reveja um dos grandes momentos do craque de luvas, contra o Barcelona na final da Champions League de 2014/15.